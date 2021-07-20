Париж, 20 июля, 2021, 12:24 — ИА Регнум. По итогам июня 2021 года автодилеры во Франции реализовали 199 509 автомобилей. Об этом сообщается в отчёте Комитета автопроизводителей Франции (CCFA).

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Таким образом, падение продаж на французском авторынке составило 14,7%. Как отметили в CCFA, отрицательная динамика продаж автомобилей во Франции наблюдается впервые после трех месяцев роста.

С января по июнь 2021 года французские дилеры реализовали 922 766 новых машин — на 28,9% больше, чем за первое полугодие прошлого года.

В июне текущего года во Франции было продано 36 749 машин Renault (-33,1%), 29 806 автомобилей Peugeot (-13,6%), 18 714 моделей Citroen (-10,6%), а также 14 910 экземпляров Dacia (-10%) и 14 889 единиц Volkswagen (+8,6%).

Напомним, Renault представит 6 сентября 2021 года на автомобильной выставке в Мюнхене (Германия) полностью электрический Megane E-Tech Electric.

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