В Тамбовской области за сутки выявлены 94 новых носителя коронавируса
Тамбов, 20 июля, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Тамбовской области 20 июля подтверждено 94 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.
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Всего в области было зарегистрировано 36 тыс. 629 носителей вируса.
После выздоровления были выписаны 34 тыс. 666 пациентов, в том числе 31 человек — за последние сутки.