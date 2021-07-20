Тамбов, 20 июля, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В Тамбовской области 20 июля подтверждено 94 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

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Всего в области было зарегистрировано 36 тыс. 629 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 34 тыс. 666 пациентов, в том числе 31 человек — за последние сутки.