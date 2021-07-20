Омск, 20 июля, 2021, 12:16 — ИА Регнум. От COVID-19 в Омской области привились 390 499 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 июля в оперативном штабе региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Медицинский работник делает прививку

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

Второй компонент вакцины от коронавируса получил уже 266 401 омич, уточнили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Омской области подтверждено 57 150 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 43 456 человек.