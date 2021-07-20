В Омской области от коронавируса привились почти 400 тысяч человек
Омск, 20 июля, 2021, 12:16 — ИА Регнум. От COVID-19 в Омской области привились 390 499 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 июля в оперативном штабе региона.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Медицинский работник делает прививку
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Второй компонент вакцины от коронавируса получил уже 266 401 омич, уточнили в оперштабе.
Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Омской области подтверждено 57 150 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 43 456 человек.