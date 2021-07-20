Самара, 20 июля, 2021, 12:18 — ИА Регнум. 281 случай заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

Сообщается, что всего по области выявили 72 356 случаев заражения этой инфекцией. При этом в регионе скончались 2505 пациентов с COVID-19, в том числе смерть десяти таких пациентов констатировали за минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе справились с вирусом 68 088 человек, в том числе 268 человек выздоровели за минувшие 24 часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 20 июля в области за сутки выявили 280 случаев заражения коронавирусом.