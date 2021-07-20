Жуковский, Московская область, , 12:15 — REGNUM Власти России и Турции завершают консультации по контракту на поставку второго полка систем ПВО С-400, заявил 20 июля глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.

«Проводятся завершающие консультации, сформирована финансовая модель, сформирована программа технологического сотрудничества в этом проекте, поэтому мы ожидаем, что в ближайшие месяцы в этот проект завершим», — сказал он журналистам на авиасалоне МАКС-2021.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция стала первой из стран НАТО, заключившей с Россией в 2017 году контракт на поставку зенитных ракетных комплексов С-400.

Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию у Вашингтона и у Североатлантического альянса в целом. США под угрозой применения санкций пытались добиться от Турции отказа от российских ЗРК. В свою очередь Эрдоган, игнорируя давление Вашингтона, подтвердил в октябре 2020 года намерение использовать комплексы С-400 в дальнейшем.

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