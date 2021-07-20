Ярославль, 20 июля, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков обозначил срок приведения в порядок большинства городских дорог. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сообщение градоначальника прозвучало на общегородском совещании.

City-yaroslavl.ru Ремонт дороги в Ярославле

Департамент городского хозяйства мэрии отчитался, как в 2021 году идет ремонт дорог в Ярославле по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Глава города считает, что в течение двух лет Ярославль перестанет быть городом без дорог.

«Важно, чтобы темп не сбавлялся. Те объемы, которые изначально на год были запланированы (ремонт 25 километров дорог) уже с серьезным превышением идут — и в финансовом плане, и по километражу. Сроки очень сжатые, погода пока на нашей стороне… Мы должны быть настроены на то, чтобы история с дорогами, которая в Ярославле была традиционно непростой, ушла в историю. В этом году струйно-инъекционным методом оперативно устраняем ямы на дорогах, и те объемы, которые дополнительно были привлечены. Коллеги, у нас есть год следующий, может быть, «хвостик» еще оставить на 2023-ий. Но за эти пару лет нужно окончательно все дороги привести в порядок. Тогда ощущение будет другое. Когда выезжаешь из дома и ямы нет. Когда едешь по качественной дороге и не проваливаешься на каждом повороте, конечно, это серьезный прорыв», — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Как пояснили в департаменте городского хозяйства, большинство магистралей, которые ремонтируют по нацпроекту в этом году, будут сданы в срок, определенный муниципальным контрактом.