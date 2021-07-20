Чебоксары, 20 июля, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Глава Чувашии Олег Николаев рассчитывает «на всесторонний диалог» с вице-премьером правительства России Дмитрием Чернышенко, который назначен куратором Приволжского федерального округа. В республике готовы инвестиционные предложения на 4 млрд рублей и ждут вице-премьера «на гостеприимной чувашской земле». Об этом руководитель Чувашии заявил по итогам назначений кураторов округов, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

Олег Николаев, комментируя назначение, отметил, что «мы рассчитываем и заинтересованы во всестороннем диалоге» с куратором Поволжья Дмитрием Чернышенко.

«Готовы обсуждать (и нам есть что предложить) цифровую трансформацию, запуск инвестиционных проектов и проектов развития инфраструктуры, подготовлен комплексный пакет для включения в новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», — сказал глава Чувашии.

По его словам, в настоящее время в рамках стратегии цифровой трансформации отраслей в республике сформировали инвестиционные предложения на сумму более 4 млрд рублей для запуска проектов по 15 направлениям. Всего в Чувашии на разных этапах реализуется 88 инвестиционных проектов на 47,6 млрд рублей.

Глава региона также обратил внимание на реализацию при поддержке Минпромторга России индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашии:

«Благодаря которой к 2024 году среднедушевые доходы населения увеличатся на 23,5% — до 22,4 тыс. рублей, инвестиции — более чем на 20%, появятся более 7 тыс. рабочих мест».

«Ждём Дмитрия Николаевича на гостеприимной чувашской земле!» — пригласил Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин определил список вице-премьеров России, которые станут кураторами федеральных округов. Приволжский федеральный округ будет курировать Дмитрий Чернышенко. В состав ПФО входят 14 регионов.

Кураторы будут отвечать за инвестиционную привлекательность, повышение результативности бюджетных расходов, комплексное социально-экономическое развитие территорий, а также за разработку и реализацию инвестиционных, национальных проектов и госпрограмм на закреплённой территории, госрегулирование предоставления финансовой помощи.