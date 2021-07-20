Пермь, 20 июля, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В Пермском крае переселенцы из аварийных домов смогут использовать эскроу-счета для покупки квартир большей площади в новостройках. Местное правительство скорректировало механизм выплаты субсидий при расселении ветхого жилья. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет

Теперь жители смогут направлять средства на покупку квартиры в новостройке только с использованием эскроу-счетов (специальных расчетных документов, позволяющих снизить риски при оформлении сделки). Финансовый инструмент снизит риски во время сделки. Кроме того, переселенцы при покупке большей по площади квартиры могут получить банковский кредит, поскольку выплата субсидии является гарантией для банка.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчеркнул, что, принимая решение, правительство руководствовалось необходимостью усовершенствовать существующий механизм субсидирования переселенцев, расширить их права на приобретение новых квартир.

«Собственники получат больше возможностей при переселении из аварийного жилья. Они смогут выбирать квартиру из более широкого перечня вариантов — как на вторичном рынке, так и в новостройке. Кроме того, у них появится возможность купить квартиру большего метража», — сказал глава региона.

Ранее переселенцы из аварийного жилья могли направить субсидию на покупку квартиры в новостройке по старым правилам долевого участия. Однако этой возможностью никто не воспользовался из-за опасения рисков долевого строительства, отметили в минстрое Пермского края.

С начала 2019 года на территории края расселено 263,8 тыс. квадратных метров аварийного жилья. Жилищные условия улучшили 16 959 человек.