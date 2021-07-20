Москва, 20 июля, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Противниками дистанционного электронного голосования являются люди с пещерным сознанием. Об этом в ходе заседания ЦИК РФ заявила глава комитета Элла Памфилова.

Cikrf.ru Элла Памфилова

«[Против применения дистанционного электронного голосования выступает группа] людей с пещерным сознанием», — сказала Памфилова.

По её словам, такие люди говорят о том, что «ни в коем случае, это нельзя, не надо, это ужас-ужас, давайте вернемся в пещеры, будем сидеть у костра и забудем про электричество».

Памфилова подчеркнула, что именно это является философией подобной группы людей, и в ЦИК это видят.