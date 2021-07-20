Киев, , 12:17 — REGNUM До пяти депутатов Верховной рады могут быть признаны олигархами. Об этом заявил председатель партии «Слуга народа», первый заместитель председателя фракции в парламенте Александр Корниенко. Об этом он заявил 20 июля в интервью «Украинским новостям».

Петр Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, такое решение может быть вынесено после принятия законопроекта об олигархах.

«Надо посмотреть, какая будет конечная версия закона. Мне кажется, что до пяти человек может претендовать», — сказал политик.

Корниенко не назвал конкретные фамилии, однако отметил, что представителей «Слуги народа» среди потенциальных олигархов нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов анонсировал создание системы мониторинга деятельности олигархов. По его словам, она будет готова к сентябрю 2021 года, когда планируется принять законопроект об олигархах.

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