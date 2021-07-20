Киев, 20 июля, 2021, 12:17 — ИА Регнум. До пяти депутатов Верховной рады могут быть признаны олигархами. Об этом заявил председатель партии «Слуга народа», первый заместитель председателя фракции в парламенте Александр Корниенко. Об этом он заявил 20 июля в интервью «Украинским новостям».

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

По его словам, такое решение может быть вынесено после принятия законопроекта об олигархах.

«Надо посмотреть, какая будет конечная версия закона. Мне кажется, что до пяти человек может претендовать», — сказал политик.

Корниенко не назвал конкретные фамилии, однако отметил, что представителей «Слуги народа» среди потенциальных олигархов нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов анонсировал создание системы мониторинга деятельности олигархов. По его словам, она будет готова к сентябрю 2021 года, когда планируется принять законопроект об олигархах.

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