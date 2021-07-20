Москва, 20 июля, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Инфляция в России растет неконтролируемыми темпами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июля заявил вице-президент Объединения работодателей малого и среднего предпринимательства Свердловской области, член политсовета свердловского областного отделения «Партии роста» Алексей Головченко.

Рубль

«Вероятность того, что на очередном заседании ЦБ повысит ключевую ставку, равна 100%, — сказал Головченко. — В связи с тем, что инфляция в России растет уже неконтролируемыми темпами, ставку увеличат сразу на 1%. Так проявляется активное ужесточение денежно-кредитной политики. Но других вариантов у ЦБ пока нет: российская экономика находится в состоянии перегрева, что в первую очередь отражается на высоких ценах товаров и услуг. Но Минфин своими же руками умудрился ослабить российский рубль. Он в два раза увеличил объем скупки доллара на рынке. В результате таких действий эта валюта подорожала с 70 до 75 рублей. Падение рубля приводит к повышению цен абсолютно на все товары и услуги, первоначальная стоимость которых исчисляется в подорожавших долларах. В последний раз цены взлетели на 8%».

Таким образом, как полагает Головченко, складывается абсурдная ситуация.

«ЦБ объявляет переход к жесткой денежно-кредитной политике и повышает в ее рамках ключевую ставку для сдерживания роста инфляции, а Минфин между делом только провоцирует девальвацию рубля, снова разгоняя инфляцию, — констатировал эксперт. — Соответственно, надеяться на то, что в таких условиях ЦБ сможет удержать уровень инфляции бесполезно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что вскоре Банк России увеличит ставку на 1% до 6,5%.