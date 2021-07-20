Краснодар, 20 июля, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Чрезвычайная пожароопасность (пятый класс) сохранится в Краснодаре и в юго-западных районах Краснодарского края 20 — 22 июля, сообщили в региональном оперативном штабе.

Clandestino Жара

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«По данным регионального МЧС, возможно возникновения ЧС и происшествий, связанных с увеличением количества пожаров», — уточняется в сообщении.

МЧС напоминает, что в регионе запрещено пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев, разведение костра допустимо лишь на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 м.

В Краснодарском крае 20−21 июля сохраняется сильная жара. Даже у моря в Сочи температура составляет в отдельных районах 36…37°, в Краснодаре 20 июля ожидается до +39°.