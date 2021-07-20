Москва, 20 июля, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В РФ есть объективные причины для роста цен на хлебобулочные изделия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июля заявил глава крестьянско-фермерского хозяйства, член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии роста» в Самарской области Кирилл Ермоленко. Так он прокомментировал информацию о том, что хлебозаводы предупредили ретейлеров о возможном повышении цен на свою продукцию на 7−12%.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Хлеб

«Во-первых, с 1 июля 2021 уже выросли тарифы на электричество, а значит, себестоимость хлебобулочных изделий уже увеличилась, — сказал Ермоленко. — Почти 40% себестоимости муки определяет цена электричества. Во-вторых, в РФ и в мире в целом массово идет уборка озимых. И что мы видим по ценам на старте уборки? В 2020-м году мировая цена на озимую пшеницу начиналась с 180 долларов за тонну, а в 2021 году с 200 долларов. В-третьих, мы уже наблюдаем мировой рост цены на зерно, которая составляет на сегодня 217 долларов за тонну. Это связано и с увеличившимся спросом со стороны Китая, и с наводнениями в Европе (Германия, Бельгия, Нидерланды). А также возможным дефицитом именно того зерна, которое идет на муку. Да, количественно мы соберем плановый урожай озимой пшеницы. Но первые анализы показали, что данное зерно мало годится на муку, а только на корм животным. Снижение качественных показателей связано с аномальной жарой этого года, жара просто не дала зерну налиться».

В-четвертых, как пояснил Ермоленко, еще не понятна ситуация с яровой пшеницей.

«Уже понятно, что общие сборы яровой будут хуже, чем общие сборы озимой. Но пока прогноз урожайности на яровую пшеницу не понятен ни по количеству, ни по качеству зерна. Многие опасаются худшего», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в министерстве сельского хозяйства заверили, что цены на хлебобулочную продукцию «находятся на стабильном уровне».