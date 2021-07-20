Владимир, 20 июля, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Во Владимирской области 20 июля подтверждено 217 новых случаев заражения коронавирусом — на семь меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

(сс) Ministerio de Defensa del Perú Тестирование на COVID-19

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Всего в области были зарегистрированы 40 тыс. 866 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 38 тыс. 117 пациентов, в том числе 182 человека — за последние сутки.