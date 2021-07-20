Вашингтон, , 12:06 — REGNUM Глава совета по координации инвестиций Бахлил Лахадалия обсудил разработку инвестиционного плана Microsoft по строительству центра обработки данных в Индонезии во время серии рабочих визитов в Вашингтон, сообщает Antara.

Microsoft (сс) Martin Abegglen

Во время встречи Бахлил Лахадалия высоко оценил запланированные обязательства Microsoft перед Индонезией.

Согласно исследованию International Data Corporation (IDC), прогнозируемым экономическим эффектом от инвестиций Microsoft в Индонезию до 2024 года станет создание нового источника дохода для Microsoft и ее местных деловых партнеров в Индонезии в размере $6,3 млрд, создание около 60 000 рабочих мест и 9 000 рабочих мест для профессионалов в области информационных технологий.

Напомним, Microsoft — американская транснациональная компания со штаб-квартирой в Вашингтоне. Microsoft присутствует в Индонезии 26 лет.