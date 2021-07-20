Вашингтон, 20 июля 2021, 12:06 — REGNUM Глава совета по координации инвестиций Бахлил Лахадалия обсудил разработку инвестиционного плана Microsoft по строительству центра обработки данных в Индонезии во время серии рабочих визитов в Вашингтон, сообщает Antara.

Microsoft
Microsoft
(сс) Martin Abegglen

Во время встречи Бахлил Лахадалия высоко оценил запланированные обязательства Microsoft перед Индонезией.

Согласно исследованию International Data Corporation (IDC), прогнозируемым экономическим эффектом от инвестиций Microsoft в Индонезию до 2024 года станет создание нового источника дохода для Microsoft и ее местных деловых партнеров в Индонезии в размере $6,3 млрд, создание около 60 000 рабочих мест и 9 000 рабочих мест для профессионалов в области информационных технологий.

Напомним, Microsoft — американская транснациональная компания со штаб-квартирой в Вашингтоне. Microsoft присутствует в Индонезии 26 лет.