Липецк, 20 июля, 2021, 12:05 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано восемь новых летальных случаев среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 20 июля.

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Всего в регионе скончались 1042 человека.

Выписаны после выздоровления были 32 тыс. 256 человек.