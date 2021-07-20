Мёнхенгладбах, Германия, 20 июля, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия может перейти в мёнхенгладбахскую «Боруссию». Об этом 20 июля сообщил журналист Sky Sports Макс Билефельд в Twitter.

Анна Нэсси Хвича Кварацхелия

По информации источника, руководство «Боруссии» оценивает переход Кварацхелии как «интересный, но дорогой» вариант усиления команды. Сумма возможного трансфера может составить €15−20 млн.

Отмечается, что «Боруссия» начнёт переговоры по 20-летнему грузинскому футболисту, если её состав покинет один из действующих форвардов.