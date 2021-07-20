Белгород, 20 июля, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Три человека погибли на водоёмах Белгородской области 19 июля. Ещё одного мужчину удалось спасти, сообщили ИА REGNUM 20 июля в пресс-службе регионального управления МЧС.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Купаться запрещено!

В селе Батрацкая Дача Шебекинского городского округа в 10:10 водолазы извлекли из пруда тело мужчины 1989 года рождения. В Белгороде в 13:13 на улице Донецкой из реки Северский Донец сотрудники МЧС достали утонувшего мужчину 1983 года рождения. В Шебекино в 15:53 в реке Нежеголь водолазы обнаружили тело мужчины 1986 года рождения. Все погибшие купались на необорудованных пляжах.

Не допустить трагедии удалось на Центральном пляже в Белгороде — там в 20:40 спасатели водно-спасательной станции в 25-ти метрах от берега спасли мужчину 1995 года рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, белгородские власти обязали ответственных за безопасность лиц ежедневно патрулировать пляжи. Однако трагедии продолжают происходить, так в пляжной зоне парка в Белгороде 14 июля утонул восьмилетний школьник, возбуждено уголовное дело.