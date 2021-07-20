Вологда, 20 июля, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Вологде уготовят к открытию необычный памятник — городской парк украсит рубка подводной лодки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской администрации, событие приурочат к Дню Военно-морского флота.

Vologdaregion.ru Рубка подводной лодки в вологодском парке

Vologdaregion.ru Рубка подводной лодки в вологодском парке

Внутри рубки будет открыт музей, где планируют установить стенды, на которых можно будет увидеть фотографии из личных архивов командиров. На установку и благоустройство части субмарины потратили шесть миллионов рублей.

Подводная лодка Б-402 была спущена на воду в сентябре 1984 года. Она прошла боевую службу в Севастополе, Баренцевом и Норвежском морях. В 1997 году после подписания соглашения о шефских связях между Администрацией Вологды и экипажем подводной лодки субмарине было присвоено название «Вологда». В 2020 году субмарина была утилизирована в Североморске.