Липецк, 20 июля, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Липецкой области 20 июля подтверждено 242 новых случая заражения коронавирусом — на десять меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 37 тыс. 37 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 32 тыс. 256 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 142 — за последние сутки.