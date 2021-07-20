Киев, 20 июля, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Новым спецпредставителем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине стал финский дипломат Микко Киннунен. Об этом сообщила пресс-служба МИД Финляндии.

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«Глава МИД Швеции Анн Линде, которая является действующим председателем ОБСЕ в 2021 году, назначила посла Микко Киннунена специальным представителем действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ)», — сказано в сообщении.

Таким образом, Киннунен сменил Хайди Грау, об уходе которой официально объявили 8 июля.

Отмечается, что он приступит к выполнению своих обязанностей с 1 августа 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала ОБСЕ чётко реагировать на вопиющее подавление свободы слова на Украине.