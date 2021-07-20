Ростов-на-Дону, 20 июля, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Ростовской области из-за сильной жары ограничили движение большегрузов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 20 июля.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Фура

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара и тропические ливни в умеренных широтах — все новости»

Ограничения актуальны, если столбики уличных термометров поднимаются выше +32 градусов. В такие жаркие дни движение фур по региональным трассам разрешено только в период с 22:00 до 10:00 мск. Меры позволят сохранить автодороги в порядке.

Документ за подписью министра транспорта Ростовской области Владимира Окунева действует до 31 августа 2021 года.