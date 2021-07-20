Вашингтон, 20 июля, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Принц Гарри работает над книгой, в которой изложит «правдивый рассказ» о своей жизни. Об этом 20 июля пишет издание Spletnik.

Dod.defense.gov Принц Гарри

По данным СМИ, мемуары должны быть готовы к октябрю 2021 года, а сама книга будет издана уже в 2022 году. «Я пишу это не как принц, которым родился, а как человек, которым я стал. На протяжении многих лет мне приходилось играть разные роли, и я надеюсь, что, рассказывая свою историю… я могу показать, что независимо от того, откуда мы родом, у нас больше общего, чем мы думаем», — объяснил принц Гарри.

Ранее супруга принца Меган Маркл выпустила книгу под названием «Скамейка». В детской истории она рассказала об особых взаимоотношениях сына и отца, прототипами которых стали принц Гарри и их сын Арчи.