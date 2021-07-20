Тбилиси, 20 июля, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В столице Грузии задержан ещё один предполагаемый участник нападений на представителей прессы в ходе прошедшего в Тбилиси 5 июля митинга против ЛГБТ-сообщества. Об этом 20 июля сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Грузии.

(сс) KlausHausmann В наручниках

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В ведомстве уточнили, что задержанный — мужчина 2000 года рождения. Установлено, что обвиняемый 5 июля на митинге против ЛГБТ-сообщества на пересечении улиц Табукашвили и Чантурии у проспекта Руставели напал на оператора «ТВ Пирвели». Задержанному грозит лишение свободы сроком до шести лет.

Всего по делу о беспорядках на митинге, в том числе за воспрепятствование профессиональной деятельности и угрозу применения насилия, а также нападение на журналистов, задержаны 26 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, гей-парад в Тбилиси должен был состояться 5 июля. В результате массовых протестов, начавшихся из-за этого, пострадали 55 человек, в том числе 53 представителя СМИ. Шествие было отменено организаторами.

11 июля у себя в квартире был найден мёртвым оператор грузинского телеканала «ТВ Пирвели» Александр Лашкарава, который 5 июля также был избит противниками ЛГБТ. После его смерти журналисты ряда СМИ, оппозиционеры и их сторонники устроили перед зданием парламента в Тбилиси акцию протеста с требованием отставки премьер-министра страны.