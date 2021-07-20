Воронеж, 20 июля, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Экстремальная жара до +35…36 градусов прогнозируется в Воронежской области 21 июля в регионе объявлено штормовое предупреждение, об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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«От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено «Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях». Днем 21 июля 2021 года местами по Воронежской области сохраняется опасное метеорологическое явление — сильная жара, максимальная температура воздуха 35−36°С», — говорится в сообщении МЧС.

Сильная жара свыше +30 градусов не уходит из Воронежской области вот уже более недели. В последние дни дневная температура превышает 35 градусов, ночная не опускается ниже +20 градусов. По прогнозу, резкое похолодание — до +22 днём и +15 градусов ночью — прогнозируется с 22 июля.