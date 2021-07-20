Москва, 20 июля, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Признание самбо Международным олимпийским комитетом (МОК) позволяет надеяться на включение этого вида спорта в программу Олимпийских игр. Об этом 20 июля заявил российский самбист и дзюдоист, чемпион Европы по дзюдо Алим Гаданов.

Sportbox.RUS На соревнованиях по самбо

«Самбо — наш национальный вид спорта. Мы все в детстве им занимались», — цитирует Гаданова ТАСС.

Он добавил, что дзюдо и самбо никогда не различали, сравнив это с классической и вольной борьбой. По его словам, с включением в олимпийскую семью самбо получит колоссальное развитие.

«Хочется надеяться, что самбо однажды будет включено в программу Олимпиады», — заключил Гаданов

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международная федерация самбо (FIAS) получила полноценное признание МОК.