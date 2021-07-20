Москва, 20 июля, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Повышение цен на хлеб и хлебобулочные изделия неизбежно, но окажется в пределах 5−6%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил финансовый эксперт Максим Темченко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Хлеб

«Себестоимость хлеба во многом определяется ценами на пшеничную муку. Стоимость которой, в свою очередь, определена ценой на сырье — пшеницу. При этом на стоимость сырья могут влиять сразу несколько факторов. Во-первых, это урожайность. Данный фактор предсказать сложно, из года в год он меняется. Так, по данным Росстата, в прошлом году урожай пшеницы в России составил 85,8 млн тонн. Годом раньше урожай зерна в нашей стране составил 121,2 млн т, в том числе пшеницы — 74,45 млн т. Эксперты сходятся во мнениях, что в году нынешнем урожайность существенно снизится. Урожай озимой пшеницы ожидается на уровне 55−57 млн т, яровой — 22−24 млн т. Причина — погодные факторы. Сухая осень, жаркое лето, ливни и наводнения. Все эти негативные природные явления преобладали в регионах, в которых в основном выращивают зерновые культуры. Не стоит забывать, что у России как у экспортера пшеницы есть обязательства по поставкам зерна перед иностранными партнерами. Одновременно оценка мировых запасов пшеницы в сезоне-2021/22 резко снижена — с 296,8 млн т до 291,7 млн т. А потому, что мы имеем: снижение общего запаса пшеницы в мире в целом, а значит, увеличение потребности в экспорте российской пшеницы на фоне снижения урожайности в самой стране. Отсюда повышение цен вполне объяснимо», — сказал он.

Эксперт отметил, что «подорожало всё: и упаковка для хлеба и хлебобулочных, и маргарин, и сахар». Он привёл информацию и об увеличении транспортных расходов, которые могут составлять более 50% в структуре хлеба.

«В феврале в качестве механизма регулирования цен на зерновые было введено квотирование экспорта зерна, а также введены «плавающие» пошлины. Кроме того, для сдерживания цен государство готово предоставлять мукомольным предприятиям субсидии, которые покроют их расходы. Все указанные меры вкупе помогут сдержать повышение цен на хлеб и хлебобулочные изделия. Оно, конечно неизбежно. Но, как уверены эксперты, останется в рамках инфляции. То есть не превысит 5−6%», — пояснил Темченко.

Как сообщало ИА REGNUM, существенного повышения цен на хлеб в России не ожидается, цены на него стабильны, говорится в комментарии Минсельхоза РФ.