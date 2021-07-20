Ханты-Мансийск, 20 июля, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Югре выявлено ещё 178 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Они зафиксированы в 17 муниципалитетах. Лидером является Сургут, где обнаружен 61 заразившийся.

От COVID-19 скончались уже 889 человек (плюс пять за сутки). Всего с начала пандемии в автономном округе зарегистрировали 63 225 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 59 867 югорчан.