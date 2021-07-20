Душанбе, 20 июля, 2021, 11:57 — ИА Регнум. В результате схода селевых потоков в Согдийской области Таджикистана погибли десять человек. Об этом заявила представитель комитета по чрезвычайным ситуациям республики Умеда Юсупова, сообщает РИА Новости.

Сель

Сход селей 19 июля спровацировали проливные дожди на севере Таджикистана. Юсупова сказала, что в селе Дашти Кози местные жители извлекли тела двух женщин. Разрушено 15 домов, погибло 35 голов скота.

Представитель комитета добавила, что под селевыми потоками оказались десять пастухов. Тела восьми человек нашли в 30 км от сельской общины Дашти Кози. Спасатели на месте продолжают поисковые работы.

Юсупова отметила, что сель разрушил автомобильные дороги, два моста, линии электропередач, 20 га пахотной земли и 23 дома в трех других горных районах Согдийской области.