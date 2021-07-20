Самара, 20 июля, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Крупную партию контрафактной одежды выявили таможенники в Самарской области. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Ctu.customs.ru На таможне

Сообщается, что сотрудники таможни в районе села Большая Глушица задержали две фуры с товарами легкой промышленности, которые имеют признаки контрафактности. Эти автотранспортные средства ехали в Москву из Казахстана.

«В ходе таможенного досмотра в грузовых отсеках обнаружено порядка 10 тыс. единиц товаров легкой промышленности. Спортивная одежда, в том числе футболки и головные уборы, поименованы известными торговыми марками…», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что правообладатели этих товарных знаков подтвердили, что товары являются контрафактными, а объекты интеллектуальной собственности используются незаконно.

Сообщается, что общая сумма ущерба предприятиям составляет около 48 млн рублей.

«Мероприятия проводились сотрудниками Самарской таможни совместно с ГИБДД Большечерниговского района и Пограничного управления ФСБ России по Оренбургской области», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что материалы отправлены в МВД РФ для возбуждения уголовных дел.