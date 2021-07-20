Омск, 20 июля, 2021, 11:55 — ИА Регнум. За последние сутки в Омской области COVID-19 унёс жизни шести человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 июля в региональном оперштабе.

Александр Куликов ИА REGNUM В отделении реанимации

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За весь период пандемии в Омской области скончались 1611 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 июля в регионе выявлено 57 150 носителей SARS-CoV-2, выздоровели 43 456 человек.