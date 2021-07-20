Вашингтон, , 11:56 — REGNUM Поручение о рассмотрении возможности увеличения числа сотрудников посольства США в Гаване дал американскому Госдепу президент Соединённых Штатов Джо Байден. Об этом 20 июля сообщает агентство Associated Press (АР) со ссылкой на источник в администрации главы американского государства.

Блокада Кубы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По информации АР, в Белом доме рассчитывают на то, что такое решение позволит лучшим образом наладить взаимодействие с населением Кубы после недавно прошедших в стране массовых протестных акций.

Также указывается, что также Байден поручил Госдепу создать рабочую группу, которая должна будет пересмотреть политику властей США в отношении денежных переводов на Кубу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Соединенных Штатов объявят о первых шагах по пересмотру своей внешней политики в отношении Кубы