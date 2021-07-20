Киев, 20 июля, 2021, 11:55 — ИА Регнум. На Украине из-за непогоды обесточены 75 населённых пунктов в четырёх областях. Об этом сообщила 20 июля пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

ГСЧС Украины После дождей

«Из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 75 населённых пунктов в четырёх областях (Киевская — 38, Сумская — 27, Черниговская — шесть и Житомирская — четыре)», — сказано в сообщении.

В ГСЧС добавили, что бригады облэнерго восстанавливают электроснабжение.

Напомним, ранее в Киеве станцию метро «Берестейская», а позже и станцию «Академгородок» закрыли на вход и выход из-за сильнейшего дождя.