Горно-Алтайск, 20 июля, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Республике Алтай за первое полугодие 2021 года построено 915 новых квартир общей площадью 79,4 тыс. кв. метров. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата, это в 2,3 раза превышает показатели января-июня 2020 года.

Фото пресс-службы филиала «Калугаэнерго» Подключение электроэнергии к частному дому

При этом практически всё жильё — 99,6% было построено индивидуальными застройщиками за свой счёт или благодаря кредитам. Ввод жилья вырос в Горно-Алтайске и восьми районах.

«Наибольшие темпы роста к прошлому году наблюдались в районах: Майминском (в 4,1 р.), Чемальском (в 3,2 р.), Кош-Агачском (в 2,7 р.), УстьКоксинском (в 2,2 р.) и в г. Горно-Алтайске (в 2 р.)», — отметили в службе статистики.