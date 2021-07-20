Черкесск, 20 июля, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии доведено до суда уголовное дело в отношении троих сотрудников полиции. Их обвиняют в применении пыток к мужчине с целью выбивания из него признательных показаний. Все трое стражей порядка подозреваются в превышении должностных полномочий и совершении насилия над человеком, сообщили 20 июля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Как установлено в ходе следствия, экс-начальник отдела №2 УЭБ и ПК, а также начальник отделения и старший оперуполномоченный отдела по борьбе с организованной преступностью угрозыска МВД по региону 17 сентября 2020 года пытали задержанного мужчину током, применяя электрошокер. Таким образом, злоумышленники пытались заставить его подписать протокол опроса с нужными им показаниями.

«Указанные преступные действия должностных лиц нанесли урон авторитету органов внутренних дел, а также существенно нарушили охраняемые и гарантированные Конституцией РФ права гражданина. В ходе следствия один из сотрудников МВД по КЧР уволен со службы, а двое других отстранены от исполнения обязанностей по замещаемым должностям», — говорится в сообщении СКР.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Однако известно, что подозреваемые свою вину в инкриминируемом им преступлении не признали.