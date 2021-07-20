Пермь, 20 июля, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В Пермском крае выявили 405 новых заражений коронавирусом, что на два меньше, чем днём ранее, сообщает 20 июля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Число выявленных носителей коронавируса в регионе с начала пандемии достигло 68 312. Показатель заболеваемости составил 2628,1 на 100 тыс. населения, регион занимает 67 ранговое место среди субъектов РФ.

Выздоровели 60 454 пермяка. За последние сутки из больниц выписали 369 человек, которые лечились от COVID-19. На сегодняшний день в ковидных центрах находятся 2475 пациентов. Свободным остается 23,9% коечного фонда от фактически развернутого.

От заболевания скончался 2981 пермяк. За минувшие сутки зафиксировано 20 летальных исходов.