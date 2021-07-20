Пекин, 20 июля, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Китайские эксперты в области здравоохранения призвали приложить усилия для решения проблемы роста распространенности избыточного веса и ожирения среди различных возрастных групп Китая, сообщает агентство Синьхуа.

athletic-mindset.com Ожирение

Уровень избыточного веса и ожирения среди взрослых в стране составляет более 50%, в то время как среди детей в возрасте от шести до 17 лет — 19%, а среди детей в возрасте до шести лет — 10,4%, заявил член комитета по продвижению инициативы «Здоровый Китай» Кун Линчжи на пресс-конференции Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Помимо улучшения качества медицинских усилий, все общество должно действовать сообща для контроля за избыточным весом и ожирением, сказал Кун. Он также добавил, что для решения этой проблемы необходимы целенаправленные меры и скоординированный механизм.

Что касается детского ожирения, особое внимание следует уделять детям в возрасте до шести лет, по словам главный диетолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Чжао Вэньхуа. Чжао предложил родителям с раннего возраста прививать своим детям хорошие привычки в еде, привлекать их к занятиям спортом и контролировать потребление сладких напитков.

Бюро регулярно следит за питанием и состоянием здоровья жителей, сказал Чжао. Он добавил, что в Китае реализована программа улучшения питания для сельских учащихся, получающих обязательное образование, с упором на профилактику избыточного веса и ожирения.