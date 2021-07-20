Вашингтон, 20 июля, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Американская певица Холзи стала матерью. Об этом она сообщила в своём Instagram-аккаунте.

Ребёнок

https://www.instagram.com/p/CRg7ojxLj9C/

Эшли Франджипани (настоящее имя Холзи) родила первенца ещё 14 июля 2021 года. Исполнительница и её возлюбленный, турецкий режиссёр Алев Айдын, назвали новорождённого Эндер Ридли.

ИА REGNUM напоминает, что у Холзи было несколько неудачных попыток забеременеть. В 2015 году у неё случился выкидыш накануне концерта Vevo LIFT.