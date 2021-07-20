Москва, 20 июля, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В России не ожидается дефицит товаров из-за грядущей реализации «мусорной реформы». Об этом сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

Мусор

«Минприроды России опровергает дефицит товаров в магазинах. Реализация новой Концепции РОП не скажется на ассортименте товаров в магазинах», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве напомнили, что ответственность производителей за утилизацию товаров и упаковки действует уже более четырёх лет.

Министерство также призвало СМИ «не пугать россиян пустыми полками»: «Заявления о якобы рисках похожи на манипуляции, связанные с внедрением реального контроля за соблюдением действующего законодательства».