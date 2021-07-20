Москва, 20 июля, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В понедельник, 19 июля, цены на нефть лишились порядка 7%, обвалившись под отметку 70 долларов за баррель впервые с начала июня. Brent достигла почти двухмесячных минимумов в районе 67,80 долларов, слегка сократив потери к завершению торгов. Об этом 20 июля сообщил ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его словам, сегодня котировки пытаются развить отскок и снять техническую перепроданность. Однако пока уровень 70 долларов продолжает выступать в роли сопротивления. Более того, после утреннего подъема в игру снова включились продавцы, вернув баррель под отметку 69 долларов, отметил эксперт.

Дадашев добавил, что масштабы обвала нефтяного рынка говорят о несвоевременности решения ОПЕК+ об увеличении добычи. Альянс пришел к консенсусу в минувшее воскресенье (18 июля), что наложилось на массовое бегство от рисков по всему спектру мировых финансовых рынков, сказал он.

По его словам, сам по себе факт разрешения разногласий внутри ОПЕК+ позитивен для рынка в более долгосрочной перспективе, но первоначальная реакция показывает, что сейчас трейдеры больше озабочены перспективами восстановления баланса. Иными словами, игроки считают неуместным пересмотр квот в разгар третьей волны пандемии, которая угрожает восстановлению спроса. Пока на рынке преобладают опасения формирования профицита предложения, путь наименьшего сопротивления для Brent пролегает на юг, отметил эксперт.

Если на мировые площадки вернется бегство от рисков, нефтяные цены продолжат нести потери и даже могут отправиться к новым минимумам. В случае утраты уровня 67,80 долларов, откроется путь к 66,50 долларов, считает Дадашев.