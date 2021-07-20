Ярославль, 20 июля, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Ярославле задержан мужчина, разбивший окна в здании областного управления Следственного комитета России. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу УМВД по Ярославской области.

Yarnews.net Поврежденное здание СКР

Само нападение произошло на улице Республиканская около 16 часов 19 июля. Как говорят очевидцы, ярославец разбил два окна предметом, похожим на монтировку. После чего был задержан сотрудниками Росгвардии, охранявшими здание. В УМВД факт задержания правонарушителя подтвердили.

«На улице Республиканская в Ярославле 19 июля задержан мужчина с признаками психического расстройства», — пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Как добавил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах, задержанный мужчина является профессиональным жалобщиком. Ранее он уже проходил принудительное лечение в больнице психиатрического профиля. В самом управлении Следственном комитета по Ярославской области ситуацию не комментируют.