Минск, 20 июля, 2021, 11:50 — ИА Регнум. Выборы президента Белоруссии 2020 года и последовавшие за этим санкции западных стран показали, что стратегия внешней политики республики нуждается в серьезной корректировке. Об этом 20 июля заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе совещания по приоритетам внешней политики на современном этапе в Минске, его слова приводит агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

По словам президента Белоруссии, власти страны уже с весны 2020 года видели, как постепенно нагнеталась напряженность, нарастала антибелорусская активность в социальных сетях и менялась не в лучшую сторону риторика оппонентов страны в Брюсселе и Вашингтоне, однако недооценивали этого.

«Избирательная кампания прошлого года и последовавшая за ней санкционная травля Беларуси наглядно показали, что наша внешнеполитическая стратегия нуждается в серьезной корректировке», — сказал Лукашенко.

Также он добавил, что власти республики должны четко понимать, что происходит вокруг нее, каково ее место в этой «стремительно меняющейся системе координат», и насколько они способны быстро и профессионально адаптироваться и отвечать на современные вызовы и угрозы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась с просьбой к властям США усилить санкции в отношении Белоруссии.