Омск, 20 июля, 2021, 11:45 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявили у 355 человек, в том числе 290 лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 июля в областном минздраве.

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По данным министерства, за весь период пандемии в Омской области COVID-19 диагностировали у 57 150 человек. Выздоровели 43 456 омичей, в том числе 81 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля в регионе было подтверждено 352 случая заражения коронавирусом, выздоровел 81 человек.