Уфа, 20 июля, 2021, 11:49 — ИА Регнум. 21-летняя женщина скончалась в результате наезда автомобиля на бетонное ограждение моста в Башкирии. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM Мост

Сообщается, что ночью 20 июля в селе Терлянский Белорецкого района на мосту через реку Тирлянка автомобиль ВАЗ-2107, за рулем которого находился 17-летний мужчина, наехал на бетонное ограждение моста.

Отмечается, что в результате этого дорожно-транспортного происшествия получила не совместимые с жизнью травмы 21-летняя женщина, которая находилась в этом автомобиле. Водитель получил тяжелые травмы. Его срочно доставили в медучреждение.

«Известно, что несовершеннолетний прав водительских не имел. Кроме того, в марте текущего года он уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии возбудили дело по факту гибели в ДТП 13-летнего водителя мопеда.