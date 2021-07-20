Чебоксары, 20 июля, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Чувашии произошло возгорание ещё одного полигона твёрдых коммунальных отходов, на этот раз — в Янтиковском районе. Это следует из данных ГКЧС республики.

Cap.ru Пожар на мусорном полигоне в Янтиковском районе

В ведомстве отмечают, что информация о возгорании поступила 18 июля около 19:00. Горел полигон твёрдых бытовых отходов в селе Янтиково Янтиковского района.

«За считанное время возгорание потушить удалось. Причина пожара устанавливается», — говорится в сообщении.

Всего с начала года в Чувашии зарегистрировано 946 пожаров, в которых погибли 57 человек, ещё 43 жителя получили травмы. Материальный ущерб оценивается в 18 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года несколько дней горел полигон твёрдых коммунальных отходов в Алатыре, в результате город накрыл смог. По данному факту правоохранители проводят проверку, ранее были возбуждены административные дела.

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