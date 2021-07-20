Вологда, 20 июля, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В пяти районах Вологодчины — Верховажском, Вытегорском, Вожегодском, Тотемском и Никольском — введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном ГУ МЧС.

92.mchs.gov.ru Лесной пожар

По данным ведомства, в регионе действуют 14 лесных пожаров на площади 50 га.

«Сложнее обстановка в Верховажском районе, где горят сразу три очага, а также в Вожегодском районе, где за день площадь пожара увеличилась почти в два раза из-за сильного ветра. Угрозы населенным пунктам нет, до ближайшего населенного пункта расстояние около 15 км, но в качестве превентивных мер сотрудники МЧС выставили караул», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России ликвидировали 109 лесных пожаров.