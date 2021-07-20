Москва, , 11:57 — REGNUM Система финансирования зелёных проектов и инициатив в сфере устойчивого развития будет запущена в России. Её цели и основные направления функционирования утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает 20 июля пресс-служба правительства.

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«Финансирование будет осуществляться за счёт зелёных или адаптационных финансовых инструментов (специальных облигаций или кредитов). С их помощью бизнес сможет привлечь внебюджетные средства на выгодных условиях», — пояснили в правительстве.

Для зелёных проектов обязательно соответствие целям международных документов в области климата и устойчивого развития. Для адаптационных проектов — нет, но они должны соответствовать приоритетам РФ в сфере экологии.

Среди таких приоритетов — снижение вредных выбросов и парниковых газов, более эффективное использование ресурсов и энергосбережение. В целом проект должен положительно влиять на окружающую среду.

Направления зелёного финансирования — это в том числе энергетика, строительство, промышленность, обращение с отходами, транспорт, сельское хозяйство, водоснабжение и водоотведение. Для этих отраслей появятся специальные финансовые инструменты.

Документ поможет сформировать экономические меры, направленные на переход к передовым экологическим стандартам. Эта работа ведётся по поручению президента РФ, указано в сообщении.

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