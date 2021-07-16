Екатеринбург, 20 июля, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Уральская индустриальная биеннале современного искусства начнётся 30 сентября 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском департаменте информполитики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Московская биеннале

Первоначально планировалось, что мероприятие стартует в Екатеринбурге 16 сентября, но организаторы решили перенести биеннале, «чтобы быть более уверенными».

Над подготовкой выставки работают кураторы из Берлина. Биеннале проходит в Свердловской области уже в шестой раз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге отменили намеченный на июнь фестиваль «Уральская ночь музыки». Возможно, его проведут в сентябре.