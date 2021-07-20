Пекин, , 11:40 — REGNUM Власти Китая выразили протест и сделали строгое представление Новой Зеландии после обвинений в кибератаках. Об этом говорится в опубликованном 20 июля заявлении посольства КНР в Новой Зеландии.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В китайском посольстве заявили, что обвинения Новой Зеландии «абсолютно беспочвенные и в высшей степени безответственные».

«Китай выражает сильное недовольство и решительный протест и уже сделал строгое представление новозеландской стороне», — говорится в заявлении, размещенном на сайте диппредставительства.

Как сообщало ИА REGNUM, США, Европейский Союз, Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Япония и НАТО намерены выступить с критикой Министерства государственной безопасности Китая за использование «преступных хакеров-наемников» для проведения кибер-вымогательства, «криптоджекинга» и другие схем, ранее заявил высокопоставленный чиновник администрации Джо Байдена.

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